Партия «Голос» переходит в оппозицию к Зеленскому

Партия «Голос», фракция которой входит в состав Верховной рады, переходит в оппозицию. Об этом объявила глава партии Кира Рудык в ходе выступления в Раде в пятницу, 17 июля. «Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять», — заявила депутат. За год работы в парламенте фракция увидела, что «монобольшинство» изменило ценностям, о приверженности к которым заявляло, говорится в заявлении Рудык, опубликованном на сайте партии.

«Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор», а также назначения на посты министров людей, которых «ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела», отметила Рудык. «Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас мы постоянно боремся с ложью», — продолжила глава «Голоса».

Владимр Зеленский, избранный президентом весной 2019 года, был выдвинут кандидатом партии «Слуга народа», члены которой обладают большинством мандатов в парламенте (254 из 424). До сих пор «Голос» (60 мандатов) и «Слуга народа» были союзниками при принятии законов. Всего в Раду по итогам выборов, прошедших летом 2019 года, вошли представители 10 партий и 46 самовыдвиженцев. (DW)