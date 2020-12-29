Парламентская оппозиция Армении предложила Пашиняну уйти в отставку

Лидеры оппозиционных парламентских фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Гагик Царукян и Эдмон Марукян во вторник в здании Национального собрания по отдельности провели встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и предложили ему уйти в отставку. Об этом сообщили журналистам сами оппозиционные политики.

«Я предложил Пашиняну уйти в отставку, после чего парламент с помощью консенсуса изберет нового премьер-министра и сформирует правительство из профессионалов. Он хочет пойти на внеочередные парламентские выборы на посту премьера, мы не согласны», — отметил Марукян и добавил, что внутриполитический кризис продолжается.

Царукян тоже заявил журналистам, что предложил премьеру уйти и во время внеочередных выборов не занимать пост и.о. главы кабмина. «Если он примет наше предложение, мы поговорим обо всем остальном», — подчеркнул он.

Пашинян ранее заявил, что готов идти на внеочередные парламентские выборы в 2021 году. Чтобы законодательный орган страны самораспустился, премьер должен уйти в отставку, а парламент два раза должен не избрать нового главу кабмина. (ТАСС)