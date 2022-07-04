Олий Мажилис (парламент) Узбекистана в ходе голосования принял решение оставить в силе статус Каракалпакстан как суверенной республики в составе страны, при этом продлив общественное обсуждение проекта поправок в конституцию, сообщает РИА «Новости».

Согласно статьям конституции Узбекистана (21-й и 70-75-х), Каракалпакстан фактически является частью Узбекистана — при этом референдум или плебисцит о независимости от Узбекистана может быть проведен только с согласия Олий Мажилиса. Тем не менее в конституции Каракалпакстана закреплено право республики на выход из состава Узбекистана.

Накануне жители столицы республики Каракалпакстан вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию. Их возмутили поправки в статьи 70–75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.

В Олий Мажилисе предложили продлить общественное обсуждение проекта поправок в конституцию на десять дней — до 15 июля.