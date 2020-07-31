Парламент Турции одобрил законопроект о регулировании соцсетей – пойдет ли Азербайджан по стопам братской страны?

Власти Турции не оставляют политику контроля социальных сетей, а накануне национальное собрание этой страны одобрило спорный законопроект о регулировании соцсетей. Проект закона обязывает иностранные соцсети в Турции в течение 48 часов удалять материалы по запросу властей. Нынешний закон по сути — переформулированный апрельский, только с добавлением положений об удалении контента и штрафах для компаний. Среди прочего, документ обязывает иностранные социальные сети с более чем 1 млн. пользователей из Турции иметь в этой стране своих представителей — турецких граждан. Кроме того, невыполнение требований грозит денежными штрафами, блокировкой рекламы или сокращением пропускной способности каналов интернет-провайдеров.

Парламент хочет, чтобы владельцы соцсетей открыли офисы в Турции, а возглавить эти офисы должны — это обязательное условие — граждане Турции. Эти люди, по задумке авторов закона, обязаны по требованию властей страны удалять нежелательный контент и предоставлять личные данные пользователей соцсетей. На исполнение запроса у соцсетей будет 48 часов. Если же компании не пойдут на этот шаг, им грозит штраф в размере до 4,4 млн. долларов. Среди других мер — ограничение пропускной способности сети и полная блокировка ресурса.

В комментариях # Глава Центра Мультимедиа Осман Гюндуз сообщил, что по новому закону иностранные компании, владеющие социальными сетями (Facebook, Twitter, Instagram и т. д.), обязаны открывать офисы в Турции. «У Турции уже были проблемы с рядом социальных сетей, связанные с двойными стандартами в отношении этой страны. Видимо, эта проблема приняла более серьезный оборот, — отметил специалист. – Полагаю, что закон повлияет на различные сферы турецкого общества и международный имидж страны. Иностранные компании понесут ответственность за несоблюдение местного законодательства, а деятельность социальных сетей, которые откажутся открывать свои офисы непосредственно в Турции, будет ограничена».

Прежде всего, упомянутое решение можно считать успешным шагом с точки зрения бизнеса, коммуникаций и доступа к лицам, принимающим решения, уверен Гюндюз. «Ведь если в стране будут открыты представительства крупнейших иностранных компаний, Турция обязательно получит долю от огромных рекламных доходов этих организаций. Речь о сотнях миллионов долларов. Но возникнут проблемы со свободой выражения мнений, интернетом и свободой информации, особенно в контексте развития инновационной экосистемы и электронной коммерции, для сектора бизнеса и услуг, «сидящего» в социальных сетях. В этой плоскости возможны серьезные риски».

Эксперт напомнил, что использование программ обмена мгновенными сообщениями, таких как WhatsApp и Telegram официальными лицами в Турции запрещено. Для этой цели они должны прибегать к местным цифровым решениям. Правозащитная организация «Репортеры без границ» ранее осудила действия официальной Анкары. Социальные медиа являются «последним убежищем критической журналистики в Турции», подчеркивает организация. За последние годы большинство новостных медиа в Турции перешло под контроль государства.

Даже без учета текущего закона, к концу 2019 года Турция заблокировала доступ к более чем 400 тыс. сайтов, говорится в ежегодном отчете Ассоциации о доступе к интернету. В поисках объективной информации население страны стало активно использовать социальные сети. Похожая ситуация наблюдается и в Азербайджане. К тому же в свете турецких событий возникают риски применения аналогичной практики в нашей стране. Уж очень рьяно местные парламентарии реагируют на такие инициативы не только в соседних странах, но даже на других континентах.

Еще в мае этого года депутаты Милли Меджлиса интерпретировали исполнительный указ Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей как карт-бланш для наступления на соцсети в собственной стране. Напомнив о том, что в США было принято решение в связи с соцсетями (?!) депутат Джавид Османов выразил уверенность, что настало время для принятия такого закона и в Азербайджане. Его поддержали прочие парламентарии.

Комментируя упомянутые инициативы, специалист по вопросам права средств массовой информации Алескер Мамедли сказал #, что принятый в Турции закон может запустить новую волну таких настроений в Азербайджане. По его словам, подобные заявления в нашей стране звучали и раньше, но не были реализованы. И тем не менее еще в 2017 году азербайджанские депутаты узаконили различные инициативы, ограничивающие деятельность социальных сетей и доступ к ним. Например, в марте того года была добавлена ​​глава к закону «Об информации, информатизации и защите информации», и были введены многочисленные ограничения. Особенно запомнилась блокировка новостных сайтов Министерством транспорта, связи и информационных технологий без решения суда. В продолжение этих шагов на текущий момент заблокировано более 60 ресурсов. Еще одна неудачная попытка вмешательства — новое дополнение к уголовному кодексу.

Добавленная в Уголовный кодекс в 2017 году статья 148-1 предусматривает уголовную ответственность за клевету и оскорбление в социальных сетях с анонимными аккаунтами и предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения. Кроме того, статья 3 действующего закона «О средствах массовой информации» включает норму, в соответствии с которой интернет-ресурсы считаются средствами массовой информации, и вся ответственность СМИ в полной мере распространяется на интернет-ресурсы, включая социальные сети. «Правительство Азербайджана предприняло более жесткие шаги по сравнению с тем, что Соединенные Штаты хотят сделать в течение многих лет, и эта область строго регулируется», — считает Мамедли.

Проблема регулирования Интернета и социальных сетей давно волнует мир и является одной из наиболее спорных в медиа законодательстве, сказал в комментариях # председатель журналистского объединения «Yeni Nəsil» Ариф Алиев:

«В ряде стран уже ввели определенные ограничительные меры, в том числе в Германии, США и недавно во Франции. Теперь по этому пути пошла Турция. По сути, все эти нормы похожи: они требуют регистрировать глобальные сети в отдельных странах, чтобы те были в некотором роде подвластны и национальным законам. Требуют удалять посты, содержащие грубые нарушения законов в течение нескольких часов или суток, предполагают штрафы за неисполнение установленных норм. Подобная практика вызывает критику, как международных организаций, так и местных правозащитников».

Но в странах, где существуют еще и проблемы с демократией, подобные действия правительств вызывают гораздо более сильную критику, говорит Алиев. Потому что там есть серьезные опасения того, что местные власти будут использовать их для подавления свободы слова, расправы с инакомыслящими. Например, в Турции к моменту принятия упомянутого вами закона уже было заблокировано около 400 сайтов. Аналогическая ситуация и в Азербайджане. «Там, где вводятся ограничительные нормы, должны учитывать эти факторы. Во-первых, ограничения необходимы в демократическом обществе, они должны быть четко прописаны в законе, не оставлять места для широкого толкования. А во-вторых, обязательно должны содержать гарантии того, что власть не использует их для подавления критических голосов», — заключил собеседник.

Возвращаясь к закону в Турции, похожие требования к соцсетям ранее выставляли и российские власти, но Facebook и Twitter никак не отреагировали на это требование. Так, в феврале московский суд оштрафовал компании на 4 млн. рублей каждую за отказ локализовать данные россиян. Но представители Facebook и Twitter (равно как и Роскомнадзора) в суд не пришли.