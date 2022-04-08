Сейм Латвии в срочном порядке одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным днем памяти погибших на Украине. Предложение поддержал 61 депутат из 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло всего за сутки.

Согласно законопроекту, в этот день государственные учреждения и учреждения местного самоуправления не смогут проводить зрелищные и праздничные мероприятия, а также не смогут выдать разрешение на организацию публичных мероприятий. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.