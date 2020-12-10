Парламент Гонконга утвердил назначение англичанина в состав высшего апелляционного суда

Один из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрик Ходж с января станет новым членом Апелляционного суда последней инстанции Гонконга. Как сообщает в четверг газета «Минбао», его назначение утвердил в среду Законодательный совет этого специального административного района КНР. Юристу предложен трехлетний контракт.

Этот шаг призван укрепить доверие общественности к судебной системе Гонконга и подчеркнуть ее сохраняющуюся независимость после введения здесь по инициативе Пекина нового закона о национальной безопасности. 67-летний Ходж в настоящее время является заместителем председателя Верховного суда Великобритании.

Как подчеркивала глава гонконгской администрации Кэрри Лам, закон о защите нацбезопасности «не затронет независимость местной судебной системы», основанной на принципах английского общего права. Она заявляла, что Гонконг по-прежнему приветствует появление судей из других юрисдикций общего права для заседаний в Апелляционном суде последней инстанции.

В общей сложности с появлением Ходжа в составе этого органа будут оставаться 14 иностранных специалистов, которые являются непостоянными членами, но участвуют в слушаниях дел.