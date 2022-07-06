Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Для этого в среду была созвана внеочередная сессия законодательного собрания, которое в течение одного дня выполнило все необходимые процедуры.

Как отмечала премьер-министр Кая Каллас, Эстония намерена быть среди первых в ратификации данных документов. По вопросу ратификации парламентарии были едины. Воздержавшихся или голосовавших против не оказалось, однако трое парламентариев голосовать не стали.

«Надеемся, что решение Рийгикогу придаст импульс процессу ратификации, и мы сможем приветствовать наших северных соседей в качестве полноправных членов НАТО», — сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.