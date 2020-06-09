Папы в декрете: новоиспеченные отцы могут получить две недели оплачиваемого отпуска

После рождения ребенка все заботы о нем ложатся преимущественно на плечи его мамы. Она находится с малышом весь день, тогда как муж продолжает трудиться в обычном режиме.

Представительство UNICEF в Азербайджане уже давно призывало работодателей в нашей стране предоставлять отцам отпуск по уходу за ребенком. Специалисты данной структуры отмечали, что для новорожденных важно, чтобы в первые дни их жизни рядом с ними были не только мамы, но и папы.

Министерство труда и социальной защиты Азербайджанской Республики подготовило новый законопроект, в рамках которого планируется внести изменения в Трудовой кодекс страны. Проект также содержит новые предложения по поводу отпусков.

Одним из таких предложений является изменение статьи 125 Трудового кодекса, которое на основании справки из медицинского учреждения предоставит мужчинам возможность брать 14-дневный оплачиваемый отпуск, если их супруги находятся в декретном отпуске. Отмечается, что таким «декретом» мужчины смогут воспользоваться ближе к предполагаемой дате рождения ребенка.

Психолог Азад Исазаде заявил #, что согласен с тем, что в первые недели с момента появления ребенка на свет, его папа должен находиться рядом с ним, а не на работе.

«Это важно не только в психологическом плане, но и в физическом. Женщине в этот период особенно нужна помощь по уходу за младенцем. Хорошо, если рядом есть родственники, которые могут ей помочь, а если нет, то справиться со всем одной ей будет очень тяжело. Когда наладится кормление, сон ребенка, будет уже легче. Если мужчина будет рядом все 14 дней, он поймет, как сильно устает женщина, занимаясь уходом за ребенком. Сейчас многие мужчины считают, что ухаживать за младенцем легко и женщина, можно сказать, отдыхает в декрете — ведь ей не приходится ходить на работу. Этот стереотип будет разрушен. Они поймут, что это непрерывный труд, и если на работе можно сделать перерыв, а после нее отдохнуть дома, то за ребенком необходим присмотр и днем, и ночью. За 14 дней дома мужчины утомятся больше, чем на работе, и будут больше ценить то, что делают их жены. Это послужит укреплению семейных уз», – считает он.

Сейчас, как говорит психолог, многие работодатели отпускают работников на три дня в честь рождения ребенка. Но, во-первых, это негласное правило, которому кто-то следует, а кто-то нет. Во-вторых, многие папы на радостях три дня отмечают рождение ребенка, а не оказывают помощь по уходу за ним. Конечно, нет гарантии, что все будут использовать две недели по назначению, но определенный процент воспользуется ценной возможностью побыть со своим новорожденным ребенком.

По его словам, даже если будут приняты поправки, не все будут брать две недели. В основном, к такому отпуску прибегнут государственные служащие, которые ничего не потеряют в финансовом плане. Те, кто живут ежедневным заработком, например, таксисты, официанты, продолжат работать, как работали.

«Но в любом случае, у мужчин должно быть право на оплачиваемые 14 дней, а воспользуются они ими или нет – это уже другой вопрос», – говорит А.Исазаде.

По словам главы Лиги трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, законодательство позволяет новоиспеченным отцам выходить в частично оплачиваемый социальный отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен. Этим правом уместно воспользоваться, если жена получает большую зарплату, и потеря ее негативно скажется на семейном бюджете.

Что касается 14-ти дневного отпуска для мужчин, чьи жены ушли в декрет, то, по словам С.Мамедова, тут на сегодняшний день складывается не совсем понятная ситуация.

«До этого говорили о возможности выхода в неоплачиваемый двухнедельный отпуск, теперь речь уже об оплачиваемом отпуске. В случае неоплачиваемого отпуска мужчина может решить, нужен он ему или нет в конкретной ситуации. Если отпуск будет оплачиваться, то никто, у кого будет такая возможность, от него не откажется. Но тогда увеличится финансовая нагрузка на работодателя. Он будет оплачивать стандартный отпуск плюс еще две недели», – говорит эксперт.

С.Мамедов подчеркнул, что это будет работать только в госсекторе, большинство из частников данные изменения никак не коснутся. Изменения останутся для последних только на бумаге, как это часто в нашей стране происходит.

Отметим, что Минтруда готовит также предложение обязать сотрудников брать трудовой отпуск в течение года. Это связано с тем, что на практике некоторые сотрудники не используют свой трудовой отпуск. Накопленные за несколько лет неиспользованные отпуска должны затем компенсироваться сотруднику в денежном выражении, что может создать определенные финансовые трудности для работодателя.

По словам С.Мамедова, и эта поправка останется лишь на бумаге. Как говорит эксперт, согласно Трудовому кодексу в1999 году работники в обязательном порядке должны были выходить в отпуск. Но затем этот пункт был исправлен, и была предусмотрена возможность получения денежной компенсации вместо отпуска. Сейчас это опять собираются исправить на тот вариант, который был раньше.

В итоге может получиться так, что многие работники не получат ни компенсаций, ни отпуска. Безусловно, каждый человек должен периодически отдыхать, и ежегодный отпуск ему просто необходим, но на практике, как считает специалист, это работать не будет.