Папа Римский Франциск считает, что в мире была объявлена третья мировая война. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — сказал глава Ватикана.

По его словам, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, «которое пережило две мировые войны за столетие».

Он напомнил о продолжающихся войнах в некоторых регионах Африки, а также о войне в Руанде 25 лет назад. Понтифик еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны. (gazeta.ru)