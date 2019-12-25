Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана

«По случаю Рождества и начала нового года хотим направить вам и народу Южного Судана наилучшие пожелания мира и благоденствия, гарантируя нашу близость вашим усилиям по быстрому выполнению мирных договоренностей», — говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.

Религиозные лидеры заявили о том, что молятся за продвижение Южного Судана по пути примирения и братства, а также выразили надежду на то, что станет возможным их долгожданный визит в эту африканскую страну.(РИА Новости)