Папа Римский Франциск выступил за смягчение миграционной политики в Венгрии, передает Reuters. По информации агентства, выступая перед участниками мессы в Будапеште, он призвал венгров не закрывать двери перед мигрантами и теми, кто «чужой или непохож на нас».

«[Стоит избегать] закрытых дверей нашего индивидуализма в условиях растущей изоляции общества; закрытых дверей нашего безразличия к обездоленным и тем, кто страдает. Двери мы закрываем перед теми, кто чужой или непохожий на нас, перед мигрантами или бедняками», — отметил папа Римский.

Как указал понтифик, мигрантов, спасающихся от бедности, стоит лишь приветствовать и интегрировать в общество. Он также добавил, что страны имеют право защищать свои границы, но мигранты должны распределяться по всему Евросоюзу.

Руководство Венгрии придерживается достаточно жесткой миграционной политики, за что не раз подвергалось критике со стороны Еврокомиссии. В частности, Будапешт выступает против последних инициатив по распределению мигрантов по всем странам ЕС в случае кризиса. Свой подход власти Венгрии объясняют позицией народа и суверенным правом страны.