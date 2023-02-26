Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев простить друг друга. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

По его словам, папа также призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Понтифик отметил, что христианская добродетель — это взаимное прощение и защита человеческой жизни.

Папа Римский также заметил, что если «он сейчас не в Киеве, то только потому, что на данный момент нельзя приехать в Москву». Иными словами, он не имеет цели ехать только в Киев, должна быть намечена и поездка в Москву.