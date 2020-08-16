Папа Римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Беларуси

Папа Римский Франциск призвал к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Беларуси, передает РИА «Новости».

«Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — сказал понтифик в ходе обращения к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Отмечается, что на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.