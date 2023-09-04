Папа Римский Франциск заявил, что в речи, в которой он сказал о «великой России», он говорил о богатстве российской культуры. Об этом сообщает агентство АНСА.

«Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие», — говорится в сообщении.

В пятницу, 25 августа, папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Понтифик назвал российскую молодежь наследниками великой России, «страны большой культуры и большой человечности» и призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него. Заявления понтифика вызвали критику со стороны властей Украины и Украинской греко-католической церкви.