Папа Римский надеется на скорейшее преодоление напряженности между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил, что надеется на скорейшее преодоление напряженности. Об этом понтифик заявил в ходе воскресной проповеди, сообщает служба печати Святого престола, сообщает ТАСС.

«С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, путем диалога и при доброй воле сторон будет достигнуто решение, гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов», — сказал Франциск.