Папа Римский Франциск после визита своего спецпосланника по урегулированию украинского кризиса кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган с участием представителей России, Украины и других стран.

Как передает #, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

«Сейчас речь идет о создании некого совещательного, органа-клуба, дискуссионного стола, круглого стола на территории Ватикана, нейтральной территории, чтобы ни у кого не было вопросов. Пригласить туда с нашей стороны помощника президента РФ, кого-то с украинской стороны и начать дискутировать о международных взаимоотношениях, гуманитарных вопросах, приглашать, заинтересованные стороны представителей западных стран, других представителей, чтобы в итоге уже перейти к какой-то конкретике, касающейся урегулирования», — сказал он.

Отметим, что кардинал Дзуппи совершил визит в Киев 5-6 июня, а в Москву — 28-29 июня.