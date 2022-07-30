Папа римский Франциск рассказал о готовности уйти в отставку. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Канады в Рим, передает «Радио Ватикана».

Как он уточнил, путешествовать в том же ритме, как и раньше, не получается.

«Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен перейти на немного щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я смогу подумать о возможности отойти в сторону, и это – со всей честностью – не катастрофа», — отметил папа римский.