Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу

Папа Римский Франциск приветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по вопросу дополнительных мер усиления «режима тишины», передает ТАСС.

«С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле», — заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.