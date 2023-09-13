Посланник Папы римского по вопросам мирного урегулирования ситуации в Украине отправился с визитом в Китай.

Ватикан заявил во вторник о том, что кардинал Маттео Дзуппи пробудет в Пекине три дня — со среды по пятницу. Как сообщают СМИ, он встретится там с высокопоставленными китайскими чиновниками.

«Этот визит — ещё один этап миссии Папы по поддержке гуманитарных инициатив и поиска решений, которые могут привести установлению справедливого мира», — говорится в кратком заявлении Канцелярии Святого Престола.