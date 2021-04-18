Папа Франциск выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности на востоке Украины

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность наращиванием военной активности на востоке Украины, попросил снизить напряженность и помолился за примирение.

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — сказал Франциск.

Он отметил также тяжелую гуманитарную ситуацию. «Выражаю свою духовную близость народу и прошу молиться», — продолжил понтифик. (ТАСС)