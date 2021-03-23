Пандемия затормозила импорт автомобилей

Текущий год отметился заметным спадом количества импортируемого в страну автотранспорта. В отличие от сегмента грузовых автомобилей, по остальным позициям автоимпорта заметно существенное сокращение.

По информации Государственного таможенного комитета, за два месяца этого года импортировано 9 437 единиц автотранспортных средств, что на 18,3% меньше по сравнению с отчетным временем минувшего года. В этом году импорт гибридных легковых автомобилей (1042 единиц) снизился на 18,2%. Закуплено за рубежом 10 электромобилей, на 1 единицу больше, чем за январь-февраль прошлого года. Всего автодилерами и индивидуальными лицами импортировано 8 619 единиц легковых машин, на 19,6% меньше, чем годом раньше.

Для обновления автобусного парка страны закуплено 38 автобусов, примерно в два раза меньше, чем за два месяца прошлого года. Импорт грузовиков (765 единиц) вырос на 3,2% (+24 единиц). Всего декларированный объем автотранспортных средств превысил $100 млн. В прошлом году данный показатель достигал $123 млн. Отметим, что в настоящее время автомобильный рынок в Азербайджане находится в состоянии застоя из-за пандемии. Несмотря на это, существенных изменений в ценах на автомобили не произошло. Ожидается, что активность на авторынке усилится после смягчения ситуации с пандемией.

Другим не менее привлекающим внимание моментом стало снижение и без того небольших показателей ввоза гибридных легковых автомобилей, учитывая то обстоятельство, что забота о чистоте окружающей среды была главным аргументом повышения тарифа на дизельное топливо. Однако повысив стоимость бюджетного автомобильного топлива, власти не позаботились ввести таможенные послабления на импорт экологически чистого транспорта. А ведь именно высокие государственные сборы при ввозе машин остаются главным препятствием на пути обновления отечественного автопарка.

Местный автопарк стареет и обновление его идет очень медленно, сказал по этому поводу экономист Самир Алиев, ссылаясь на данные Бакинского научно-исследовательского института (Bakı Research Institute). Например, говорит он, доля машин младше 5-ти лет по всем сегментам отечественного автопарка – легковых, грузовых машин, автобусов — понизилась с 16% в 2014 году до 4% в позапрошлом году. Проще говоря, заметил аналитик, только 1 из каждых 25-ти автомобилей новая, тогда как 4 из каждых 5-ти машин старше 10-ти лет. По его свидетельству, за 2014-2019 годы количество новых автомобилей уменьшилось в 3,6 раза, а количество машин старше 10-ти лет, напротив, увеличилось на 35,8%. До 86% автопарка – это старые машины, при этом доля легковых автомобилей за шесть лет упала с 17% до 4%. В позапрошлом году из 1,2 млн автомобилей только 51,2 тыс. приходится на долю новых машин.

В контексте улучшения экономической ситуации специалисты предлагают ввести стимулирующие меры. На сегодняшний день для роста импорта электромобилей предпринято немного шагов, в частности, таможенные пошлины на их ввоз понижены на 15%. Однако аналитик рынка Эльданиз Джафар считает, что этого недостаточно, будучи уверен, что импорт электромобилей следует полностью освободить от НДС и таможенных пошлин. В то же время, говорит он, нет никаких стимулирующих шагов для увеличения импорта в сегменте экологически чистого транспорта – гибридных авто и машин на водородном топливе.

По мнению эксперта, начиная со следующего года в страну должен импортироваться экологически чистый транспорт по упрощенной схеме, поскольку текущий год является в этом плане поворотным. На это указывает приближение эпохи ухода от бензина и дизельного топлива. Ведь если взглянуть на развитые страны, там в соответствии с программой ООН уже пошел процесс перехода на экологически чистые виды транспорта. При этом понятно, что наша страна не конфронтирует этой тенденции, заключил он.

Напомним, что забота об экологии стала лейтмотивом последних решений Тарифного совета, сопряженных с повышением тарифов на самые популярные в стране виды автомобильного топлива – АИ – 92 и дизель. По подсчетам экономистов, до 70% дизельного топлива в Азербайджане используется на транспорте и 30% — в сельском хозяйстве. К этому стоит добавить, что 97% потребления в стране приходится на «народную» марку бензина — АИ-92. На этом фоне улучшение экологической среды власти сочли обстоятельством, оправдывающим подорожание популярного автомобильного топлива, однако главное препятствие – фискальный прессинг остается в силе.