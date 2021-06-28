В 2020 году в Германии было зарегистрировано 1909 инцидентов на почве антисемитизма. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Федерального объединения центров изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), представленном в понедельник, 28 июня, в Берлине.

При этом, согласно данным отчета, более четверти всех зарегистрированных случаев (489) были напрямую связаны с пандемией коронавируса. RIAS относит к ним оскорбления и прочие материалы антисемитского содержания, которые распространялись на митингах против антиковидных мер, например в речах выступавших или на плакатах и транспарантах.

В целом, указывают исследователи, число инцидентов категории оскорбительного поведения возросло по сравнению с предыдущим годом — их больше всего среди всех зафиксированных случаев (1449). Напротив, число ставших известными случаев насильственных нападений на евреев снизилось со 109 до 96, а число угроз — с 58 до 39.