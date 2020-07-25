Пандемия усилила интерес к электронной торговле и безналичным платежам

Сегодня уже очевидно, что карантинные меры, связанные с распространением коронавируса, подстегивают спрос на новейшие продукты электронной торговли. Ситуация с пандемией привела к большой нагрузке на электронные платежи и росту безналичных операций, заявил глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития в первом полугодии.

Только за шесть месяцев число операций с платежными картами внутри страны выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, сообщил глава Центробанка. В то же время число бесконтактных карточек в стране в отчетный период выросло в 8 раз, количество операций с ними — в 5 раз. «Объем электронной торговли вырос на 53%, операций посредством мобильного банкинга — в 2,2 раза, операций через интернет-банкинг — на 84%», — добавил Рустамов.

Растущая популярность электронных платежей коррелирует с внедрением платформ электронной коммерции для интернет-магазинов, по примеру новшества компании Zeroline, объявившей на волне карантина о запуске новейшей платформы. По данным самой компании, работа по созданию электронной платформы велась усердно в течение нескольких месяцев и теперь потенциальные потребители таких новинок получат широкий набор функциональных возможностей. А главное, независимо от того, является ли клиент интернет-магазином с сотнями или тысячами товаров, или же это рядовой гражданин, желающий продать несколько товаров через собственный веб-сайт, платформа предоставит ему гибкий и доступный инструментарий.

Как видно, сфера электронной коммерции становится именно тем островком изобилия, не поддавшимся глобальной короновирусной рецессии. Как сказал # заведующий техническим отделом Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана Шакир Мехтиев, применение социального дистанцирования, карантина и других мер в ответ на пандемию COVID-19 привело к тому, что потребители стали чаще совершать онлайн-покупки, использовать социальные сети, интернет-телефонию и телеконференции. «Это привело к резкому увеличению объема электронной коммерции, — сообщил эксперт. — Увеличение объемов потребительских продаж по всему миру особенно заметно в сегментах продаж медицинских товаров, товаров для дома, предметов первой необходимости и продуктов питания».

В комментариях # директор Центра информационных систем «Мультимедиа», президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз также признал растущий интерес граждан к электронной торговле. По мнению специалиста, для развития этой сферы требуется система налоговых льгот, а также более либеральный подход к индивидуальным заказам граждан. Говоря о проблемах, он также отметил несовершенство логистики, доставки заказов в регионы страны и сложности с соблюдением прав потребителей в цифровой среде. Эксперт подчеркнул необходимость налоговых послаблений для стимулирования электронной коммерции.

Примечательно, что мировые тренды развития в той или иной степени прослеживаются и в Азербайджане, хотя сфера электронной коммерции в нашей стране все еще находится на стадии становления и ее объемы абсолютно несопоставимы с оборотом в ведущих странах мира. Так, согласно данным Министерства транспорта, связи и высоких технологий, озвученным в конце прошлого года на форуме BEF-2019, электронная коммерция в Азербайджане составляет приблизительно 14% от общего объема торговли. В свою очередь в Центробанке считают, что за три квартала прошлого года динамика роста электронной торговли в Азербайджане составила 91% и достигла 2,2 млрд. манатов.

Вызванные пандемией форс-мажорные обстоятельства также оказали влияние на отечественный сегмент электронной коммерции, стимулируя развитие сервисов и расширяя предложение товаров. Так, согласно рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров, в период карантина каждое лицо и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли. Этот посыл был подхвачен рядом сетевых продовольственных супермаркетов, приступивших к доставке товаров посредством онлайн-заказов.

Таким образом, пандемия подчеркнула важность цифровых технологий, в то же время глобальный характер пандемии и ее влияние на мировую торговлю может способствовать укреплению международного сотрудничества и дальнейшей разработке единых регламентов покупок и поставок через Интернет. Реалии текущего кризиса показали, что электронная коммерция может быть эффективным инструментом для потребителей, а также может стать экономическим двигателем как внутреннего роста экономики, так и всего международного товарооборота.