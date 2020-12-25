Пандемия коронавируса усугубила тенденцию стагнации населения США

C 2019 по 2020 гг. темп роста населения США оказался самым низким как минимум. за 120 лет, сообщает Голос Америки.

Данные, опубликованные Бюро переписи населения, показывают, что население страны с июля 2019 года по июль 2020 года выросло всего на 0,35 процента или на 1,1 миллиона человек.

Общая численность населения США составляет более 329 миллионов жителей.

Как отмечает демограф Уильям Фрей, рост населения стагнирует уже несколько лет из-за иммиграционных ограничений и падения рождаемости.

Пандемия коронавируса усугубила эту тенденцию. Даже в разгар эпидемии испанского гриппа темп роста был выше – 0,49 процента.