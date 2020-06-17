Пандемия: число случаев COVID-19 превысило 8.2 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в мире превысило 8,2 миллиона человек.

По данным интернет-ресурса Worldometer, по состоянию на утро 16 июня опасным вирусом заразились 8 274 598 человек.

От коронавирусной инфекции нового типа во всем мире скончались 446 390 человек. Число вылечившихся составляет 4 333 428.

Лечение 3 494 780 человек все еще продолжается.

Лидируют по числу инфицированных США.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в США составляет 2 208 402. Из-за опасной болезни в Штатах скончались 119 132 человек.

Ниже приведены данные по числу умерших в странах, где число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 50 тысяч:

Бразилия — 45 456, Великобритания — 41 969, Италия — 34 405, Франция — 29 547, Испания — 27 136, Мексика — 18 310, Индия — 11 921, Бельгия — 9 663, Иран — 9065, Германия — 8 910, Канада — 8 213, Россия — 7 478, Перу — 7 056, Швеция — 4 939, Турция — 4 842, Китай — 4 634, Чили — 3 383, Пакистан — 2 975, Колумбия — 1801, ЮАР — 1625, Бангладеш — 1262, Саудовская Аравия — 1052, Беларусь — 318 и Катар — 80.