Памятники в Вашингтоне будет охранять Национальная гвардия

В американской столице задействовали 400 военнослужащих Национальной гвардии для охраны памятников и объектов инфраструктуры на фоне антирасистских протестов, некоторые участники которых крушат статуи, сообщает Голос Америки.

«Национальная гвардия округа Колумбия направила вооруженных военных для охраны памятников и других объектов инфраструктуры и оказания помощи местным правоохранительным органам», – заявил в среду официальный представитель вашингтонской Национальной гвардии старший мастер-сержант ВВС Крейг Клэппер.

Клэппер пояснил, что не все военные будут находиться на улицах одновременно.

Официальный представитель Армии США полковник Сансет Белински отметил, что пока никого из солдат не отправляли к памятникам, чтобы помочь Национальной парковой полиции.

«Они находятся на запасных позициях в Оружейной палате Национальной гвардии», – сказал Белински.