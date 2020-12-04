Память шехидов Отечественной войны была почтена у Шушинской крепости

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях в 12:00 была объявлена минута молчания в целях почтения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

У Шушинской крепости также почтили память шехидов Отечественной войны.