Память шехидов Отечественной войны была почтена у Шушинской крепости

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях в 12:00 была объявлена минута молчания в целях почтения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

У Шушинской крепости также почтили память шехидов Отечественной войны.

| 2020-12-04T16:01:19+04:00 4 декабря 2020, 16:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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