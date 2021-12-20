Курс турецкой лиры к доллару США сегодня снизился до 17,7540 на фоне нового заявления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что учетная ставка не будет повышена.

Cегодня курс турецкой лиры по отношению к евро снизился до исторического минимума — 20,0581 лиры. В 16:52 по бакинскому времени один доллар торговался на уровне 17,70 лиры, 1 евро — 19,92 лиры. Согласно официальному курсу Центрального банка Азербайджана, 1 манат в настоящее время равен 9,8612 лиры.

Отметим, в воскресенье Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении снова выступил в защиту снижения учетной ставки.