Ожидаемо не сбывшиеся ожидания

Я прекрасно помню этот момент. Полузащитник сборной России Андрей Аршавин после матча групповой стадии Евро-2012 с Грецией (0:1) в разговоре с болельщиками высказал мнение по поводу неудачного выступления команды на турнире, где подопечные Дика Адвоката не смогли выйти в четвертьфинал. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы»,- заявил он. По сути, при всей жесткости и резкости этих слов, он сказал правду. Ибо, не стоит удивляться тому, что мечты не сбываются. Не стоит в том винить кого-то, кроме самих себя. Ибо, мечты и реальность — совершенно разные, крайне редко пересекающиеся прямые.

Ровно то же самое происходит и сейчас, когда в очень короткий временной отрезок азербайджанцы сами себе создали кумира, идола и сами же разочаровались в нем. Итак, вернемся совсем немного назад. Сразу после осуществления военной провокации со стороны Армении в товузском направлении, владельцы крупнейшей в Москве овощебазы Food city Год Нисанов и Ильхам Рагимов объявили бойкот продукции из Армении. Во многом это объясняется тем, что И.Рагимов является уроженцем Товузского района.

Сотни грузовиков с абрикосами, черешней и другими фруктами из Армении не были допущены на территорию этих рынков. Армянские бизнесмены, неся убытки, «нажали на все педали». Помнится, даже представители армянского дипкорпуса, без предварительного назначения встречи и аккредитации, пришли и засели в конференц-зале в пятницу, требуя встречи с руководством Food city. Встретиться не получилось. В зал внезапно вошла охрана Food city и потребовала у армянской стороны немедленно покинуть территорию здания.

Кадры с выдворением армянских дипломатов, как и сама новость о бойкоте армянских абрикосов и прочих продуктов в Food city, были массово растиражированы азербайджанскими СМИ. Из Года Нисанова и Ильхама Рагимова начали лепить едва ли не национальных героев. Их лица запестрели на аватарках многих пользователей соцсетей, в их честь начали сочинять песни, в частности мейхану. Одним словом, «летят самолеты — ура Мальчишу, плывут пароходы — ура Мальчишу».

Сама по себе эта акция по созиданию кумиров из числа состоятельных, но все же торговцев, показала огромный дефицит личностей, которыми можно и нужно гордиться. Не будь такой пустоты, ее не стали бы заполнять господами Нисановым и Рагимовым. И тут нельзя не заметить, что сам И.Рагимов принялся активно соучаствовать в героизации собственной персоны. «Если Армения пытается держать нашу родину под огнем, ноги армянского бизнесмена или дипломата не будет на нашем объекте. Они увидели отношение, которое заслужили, и ушли»,- сказал он в беседе с газетой «Ени Мусават».

Такая уверенная речь господина Рагимова вызвала уважение в Азербайджане. И как-то сразу было выведено за скобки то, что Армения держит нашу Родину под огнем уже почти три десятка лет, что более четверти века уже длится оккупация 20% территорий Азербайджана. То есть, армянская сторона не сегодня и не вчера начала акты агрессии против нашей страны. Странно, что доктор юридических наук Ильхам-муаллим только сейчас это заметил, после атаки армянской стороны на его родной Товузский район.

За скобки было выведено и то, что Food city был открыт в 2014 году. И там, с тех пор, преспокойно реализовывалась продукция из РА. Более того, 28 октября 2016 года там открылись национальные торговые дома стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) , в том числе и Армении. То есть, на протяжении нескольких лет, в течении которых армянская сторона продолжала оккупацию пятой части территорий Азербайджана, регулярно устраивая провокации на передовой, в Food city реализовывали продукцию из страны-оккупанта. Но, обо всем этом как-то не хотелось вспоминать, после громких заявлений И.Рагимова.

А он, напомню, демонстрировал стойкость и непреклонность. В частности, говоря в интервью «Ени Мусават» о том, связывались ли с ними власти России после многочисленных жалоб армянской стороны, он признался, что получает много звонков и отметил, что на все звонки, поступающие по данному вопросу, они отвечали только одной фразой: «Не вмешивайтесь в это дело». «Просто потому что не может быть иного обсуждения. Я получил много звонков и продолжаю получать их. Понятно, что на меня и на Года Нисанова захотят оказать давление, и будут жаловаться, но наша позиция ясна, она неизменная, и мы не намерены отступать»,- отчеканил И.Рагимов.

После такого обещания, сделанного человеком, претендующим на статус хозяина своих слов и большого авторитета в среде азербайджанской диаспоры в России, невольно подумалось о том, что И.Рагимов сумел включить свои личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. О которых, кстати, он регулярно рассказывает в своих интервью разного периода. Но, недолго музыка играла. И в субботу мы услышали совсем иные речи. Озвучил их не И.Рагимов, а Г.Нисанов. Но, по большому счету, суть дела не меняется.

Итак, акционеры и руководство группы «Киевская площадь», в которую входит московский рынок Food city, заявило о намерении и впредь соблюдать принципы единого подхода, удобства и безопасности для всех работающих на объектах группы, независимо от национальности. Кроме того, по словам Нисанова, за годы работы входящие в группу компании проявляли заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от национальности или вероисповедания.

«Акционеры и руководители группы компаний «Киевская площадь» намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах»,- отметил Год-муаллим. Проще говоря, он снова открыл шлагбаум Food city перед армянскими экспортерами. Слова И.Рагимова о том, что «наша позиция ясна, она неизменная, и мы не намерены отступать», оказались не более, чем пустым звуком.

И удивляться, строго говоря, тут нужно не быстрому обнулению заявлений Ильхама-муаллима, которого по сути открыто выставили человеком, не способным до конца отвечать за свои слова, а тому, что вообще был начат бойкот армянских абрикосов и прочей продукции из РА. Потому, что априори было понятно, что у армян в РФ имеется очень мощная диаспора и очень влиятельное лобби. Достаточно вспомнить всего двух человек — главу МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Сергея Мишустина. В жилах обоих течет армянская кровь, и это люди не скрывающие, а всячески подчеркивающие свою национальную принадлежность.

Было понятно, что они будут в числе тех, кто активно будет давить на руководство Food city. Собственно, это даже и не скрывалось. Дошло до абсурда. Глава МИД РФ С.Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской общин России. С каких это пор лоббирование экспорта армянских абрикосов стал важным направлением российской внешней политики, знает лишь лично господин Лавров. Но нашей стороне, особенно господину Рагимову, нужно было понимать существующие реалии, трезво оценивать свои возможности. Дабы потом не подвергаться столь неприятной экзекуции.

Да, причина возврата армянской продукции на полки Food city — это и есть экзекуция. Азербайджанским бизнесменам, при всех их миллиардах, указали на их место. Оно там, где укажет российское руководство, в рядах которого есть очень влиятельные армяне. Попытка ослушаться чревата большими неприятностями. Как для господ И.Рагимова и Г.Нисанова, так и для тысяч азербайджанцев, что трудятся на принадлежащих им объектах. При этом, вынужден добавить, что многие рядовые азербайджанцы, торгующие сельхозпродукцией на рынках Москвы и иных российских городов, уже подверглись избиениям и унижениям со стороны армян и атлетического телосложения русских ребят. Их никто не защитил, хотя они стали жертвами акции, которую начал и громко распиарил лично Ильхам Рагимов.

Как он будет себя чувствовать далее? Не знаю. Могу лишь предположить, что извиняться или оправдываться за свои несбывшиеся обещания «не отступать», он не будет. Профессору проще будет просто отмолчаться, «уйти на дно». А всем нам давно пора уже повзрослеть. Да, конечно же, стоит поблагодарить господ И.Рагимова, Г.Нисанова и З.Илиева за 10 машин скорой помощи и 2 миллиона манатов, перечисленных в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом. Не нужно создавать себе кумиров на ровном месте. Особенно, ища их там, где таковых априори быть не может. Ибо, большие деньги и крупный бизнес любят тишину, а не демарши и показательные выступления на радость почтенной публике. Не сбывшиеся ожидания которой – ее же проблемы.