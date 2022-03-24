Замерзшее озеро Гейгель — одно из редких явлений природы последних лет.

Об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

По его словам, в настоящее время озеро покрылось слоем льда толщиной 2-3 сантиметра.

«Озеро Гейгель замерзло потому, что март сопровождался нехарактерными для этого месяца морозами и обильными осадками», — сказал Алиев.

Начальник службы отметил, что замерзший Гейгель вызвал большой интерес у туристов.

«Чтобы увидеть это зрелище, приглашаем всех посетить Национальный парк Гейгель», — сказал Алиев.