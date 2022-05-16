Происходящее во время финального этапа песенного конкурса «Евровидение-2022» и принятые после него решения были с сожалением встречены на ITV. Заявляем, что мы направили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине.

Об этом говорится в заявлении Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).

В компании отметили, что, не объясняя причин, организаторы конкурса потребовали от представителей İTV объявить иные результаты по окончании финального шоу: «Мы решительно отвергли это требование. Организаторам сразу же было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что мы объявим только голоса своего жюри, а не представленные нам результаты, и обнародуем эту информацию. Во время полуфинала в четверг было объявлено о «странностях» с голосами из 6 стран, включая Азербайджан, никакой подробной информации и никаких «доказательств» до сих пор не представлено».

«Несмотря на то, что представитель Общественной телерадиовещательной компании был готов объявить результаты голосования жюри в Азербайджане в прямом эфире, организаторы конкурса не подключились к Баку, а сами объявили результаты от нашего имени. Объяснили они это тем, что не удалось подключиться к Баку из-за технических проблем.

Однако у нас не было технических проблем для объявления результатов голосования в прямом эфире. Еще раз подчеркиваем, что не давали организаторам права оглашать результаты голосования от имени İTV.

Мы ждем официального ответа от организаторов Евровидения и в зависимости от него планируем предпринять дальнейшие шаги. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время и справедливость восторжествует», — говорится в заявлении İTV.