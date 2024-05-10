Китай выступает против мер экспортного контроля США в отношении китайских компаний, которых обвинили в связях с Россией. Об этом заявило министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», — говорится в заявлении.

В министерстве считают, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля, подавляют и сдерживают компании из других стран, а также наносят серьезный ущерб их интересам. Там добавили, что действия Вашингтона подрывают стабильность мировых цепочек поставок и препятствуют восстановлению мировой экономики.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что экономические связи Китая и России не должны нарушаться или ограничиваться.