Азербайджанские чиновники обладают уникальной способностью становиться мишенью критики представителей СМИ и объектом проклятий простых людей. Причем, этот «дар от лукавого» настолько могущественен, что его отголоски дают о себе знать даже после того, как они уходят с насиженных должностей.

Говорят, о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Экс-чиновник, об уродливом детище которого мы хотим поговорить, слава Богу, жив-здоров, но согласитесь, что для наших некогда всесильных государственных деятелей уход с поста равносилен смерти. Фигурально говоря.

Речь идет о венце бурной деятельности (точнее, бурного бездействия) экс-главы бывшего министерства транспорта Зии Мамедова – трассе Баку-Губа.

Реализация этого грандиозного проекта началась в мае 2008 года и завершилась в 2009 году. По клятвенным заверениям тогдашнего министра, участок 16 -134 км дороги имеет бетонное покрытие, и водители, которые будут следовать по маршруту Баку-Губа, будут чувствовать себя в дороге, как у Христа за пазухой. А чтобы никто не сомневался в том, что сами немцы, глядя на нее, кусают губы от зависти, господин Мамедов решил поставить точку: срок эксплуатации был объявлен в 30 лет.

Радости водителей не было предела. Но больше всех радовался сам Зия Мамедов, с учетом того, что на ремонт дороги было потрачено ни много, ни мало — свыше 545 млн манатов. По тогдашнему курсу валюты в пересчете с маната на доллар около 800 млн баксов. Правда, на эти средства можно было бы купить несколько островов в Средиземном море, но что не сделаешь ради родного Азербайджана.

К сожалению, «бетонного» покрытия хватило на 7 лет, после чего трасса вернулась в свое первоначальное состояние, то есть, пришла в негодность. И снова ремонт, и снова бюджетные средства. С настойчивой периодичностью дорога подвергалась ремонту из года в год, даже после ухода Зии Мамедова.

Все было без толку. Реанимировать дорожный «труп» не удалось до сих пор. Немалый участок дороги в ямах, рытвинах и асфальтовых «заплатках», что, естественно, препятствует интенсивному движению.

Да, кое-кто может возразить, что по трассе ежедневно проезжают сотни фур, которые следуют из России в Азербайджан и в обратном направлении. Но и обещали же, что бетонное покрытие выдержит все и, следовательно, сей фактор также должен был быть принят во внимание. Для езды на велосипеде хватило бы и пары десятков тысяч долларов, но речь идет о сотнях миллионов.

Как результат, «детище» Зии Мамедова становится причиной многочисленных ДТП на данной трассе, ибо водителям, словно слаломистам, приходится лавировать между рытвинами, тем самым создавая аварийные ситуации.

Сдвинуть «крыловский воз» с места попытался депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. Выступивший на заседании парламента депутат, заявил: «Люди не хотят использовать эту дорогу. Мне говорят, мол, прокладывается новая, платная дорога. Однако эта дорога не является альтернативой нынешней. Потому что новая дорога идет напрямую в Хачмаз и к КПП СДК. Я еще раз обращаюсь к премьер-министру с просьбой реконструировать дорогу. И премьер-министр, и вице-премьеры, и министры имеют дачи в Губе и Гусаре. Они ездят по этой дороге туда и обратно один или два раза в неделю. Разве они сами не видят ее состояние?».

По словам В.Ахмедова, в целом ситуация такова, что в Азербайджане невозможно решить ряд вопросов, не доведя это до сведения самого президента. «Если премьер-министр, его первый заместитель знают о проблеме и не решают ее, то я уже вынужден обратиться к самому президенту, чтобы вопрос этой дороги, наконец, решился», – заявил Ахмедов.

В целом Вахид Ахмедов абсолютно прав, а вот по поводу критики членов правительства мы с уважаемым депутатом не согласны. По всей вероятности, они действительно не замечают этого «лжебетонного беспредела». Ведь дорогие автомобили, нажитые ими непосильным трудом, для того и предназначены, чтобы хозяин «железного коня» чувствовал себя комфортно при любых условиях. Вот если пересадить их на какую-нибудь «Ладу Калину», уверены, вопрос решился бы в кратчайшие сроки.

Тем временем, виновник «торжества» Зия Мамедов вот уже третий год, как подался в поэты и совершает намаз. То, что он решил стать на праведный путь – дело, конечно, благое. Но чтобы покрыть полмиллиарда манатов за асфальтовую пустышку, ему придется поститься не один год. Причем, в течение всего года.

Но вот какой вопрос меня больше всего беспокоит. Почему в свое время он не подвизался на поэтическом поприще? Будь оно так, скорее всего, всей этой эпопеи удалось бы избежать. Хотя, и это не факт. Но попробовать же можно было. Вот и Эльза Сейидджахан стихи пишет, и никому от этого худо не становится. Разве только вызывает нервный смех. Так это же лучше, чем создавать многолетнюю проблему для других…