Оттава примет контрмеры в связи с введением США пошлин на канадский алюминий

Правительство Канады считает необоснованным и неприемлемым решение администрации США о введении таможенных пошлин в размере 10% на импорт канадского алюминия и примет контрмеры. Об этом в четверг говорится в заявлении заместителя премьер-министра Христи Фриланд.

«Объявление США 6 августа о введении тарифов на некоторую канадскую алюминиевую продукцию со ссылкой на соображения национальной безопасности является необоснованным и неприемлемым, — отмечается в заявлении. — Канадский алюминий не подрывает национальную безопасность США. Канадский алюминий укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и делает это десятилетиями благодаря беспрецедентному сотрудничеству между нашими странами».

Фриланд подчеркнула, что Оттава не оставит такие действия Вашингтона без ответа, как сделала это и ранее в 2018 году, когда США также вводили пошлины на алюминий. «В ответ на американские тарифы Канада намерена быстро ввести контрмеры — доллар в доллар», — заявила замглавы правительства Канады.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США возобновляют действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт этой продукции в Соединенные Штаты.(ТАСС)