Отсутствующее пространство для компромисса

Одна из ярчайших женщин-политиков, пятый премьер-министр Израиля Голда Меир является автором очень точной фразы: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса». Этими словами, если лаконично, можно охарактеризовать всю суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Очередной этап которого, в виде победоносного шествия азербайджанской армии и террористических атак армянской стороны на мирные азербайджанские города, мы видим ныне.

Как известно, в результате ракетного обстрела, совершенного вооруженными силами Армении 17.10.2020 около 01:00, центральной части расположенного за пределами зоны боевых действий города Гянджа — второго по величине города Азербайджанской Республики, погибли 13 человек, ранены более 50 человек. Уже известно, что среди завалов после ракетной атаки SCUD со стороны Армении на Гянджу найдено удостоверение личности подростка Нигяр Аскеровой. У нее завтра день рождения, которое она уже никогда не отпразднует.

А еще, в результате теракта со стороны армянских нелюдей погибла 16-месячная Мадина Шахназарли, ее отец и мать. Из семьи Шахназарли выжила только старшая сестра Мадины. Страшно себе представить все, что творится сейчас в душе гянджинца, к которому подошел с вопросом телерепортер одного из турецких телеканалов. Этот мужчина был живым воплощением горя. «Брат, есть на свете вещи, озвучивать которые не поворачивается язык», — сказал он. И это правда. Ведь, как выясняется, он потерял жену и двоих детей.

«Руководство Армении совершает военные преступления. Обстрел мирного населения посредством оперативно-ракетных комплексов является военным преступлением, и они должны нести и будут нести ответственность за это преступление. А мы отвечаем им на поле боя». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации. По сути, глава нашего государства прав. Но дело тут еще и в том, что армянская сторона не признала себя виновной в этом кошмарном преступлении.

Более того, СМИ Армении полны шокирующе лживых, циничных материалов на тему бомбежки мирной Гянджи. Они уже пишут, что «джихадисты взорвали полгорода». Также уже появился бред о том, что «для ракетного обстрела Гянджи из установки «Град» они должны были находиться в 20 км от города, скажем, в пригороде, что означало бы, что армянские силы вошли в Гянджу». О том, что никаких джихадистов в Гяндже не было и быть не могло, как и того, что стреляли по городу не «Градом», а SCUD-ом, в РА решили не вспоминать.

Как и про то, что еще 5 октября пресс-секретарь главы карабахских сепаратистов Ваграм Погосян заявил: «Еще несколько дней, и археологи даже места Гянджи не смогут найти. Придите в себя, пока не поздно». Плюс, за несколько минут до ракетного обстрела Гянджи армянский телеграмм-канал «Новости Армении» анонсировал ракетный удар по азербайджанским городам Гяндже и Мингячевиру. Армянский ресурс объявил, что удар по Гяндже наносится в отместку за обстрел Шуши. То есть, ложь армянской стороны не только цинична, но и примитивна.

Правда все равно прозвучит на весь мир. Вот и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и представители дипломатического корпуса прибыли в Гянджу на место разрушений, вызванных ракетным обстрелом со стороны ВС Армении. А посольство Украины в Азербайджанской Республике уже решительно осуждает очередной обстрел азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома.

«Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении украинского посольства. Стоит поблагодарить их за столь оперативную реакцию.

Но остается вопрос — удивителен ли такой цинизм армянской стороны? Вовсе нет. Вспомните слова второго президента РА Роберта Кочаряна о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Вспомните чудовищные попытки третьего президента РА Сержа Саргсяна оправдаться за Геноцид в Ходжалы фразой о том, что таким образом армяне хотели запугать азербайджанцев. Воспитанные в таком духе молодые армяне сейчас радуются террористической атаке по Гяндже, попутно пытаясь отрицать вину РА в этом преступлении. И их действия просто не оставляют нам пространства для компромисса.