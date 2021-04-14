Отстрел волков запрещен, но и урон от их нападения никто не возместит – Что делать фермерам?

В Азербайджане участились нападения волков на фермерские хозяйства. 12 апреля 2021 года стая волков напала на стадо овец в селе Саатлы Бардинского района. В результате 30 овец были растерзаны, 8 — ранены.

Как сообщил владелец фермы Хайям Мамедов, хищники напали на его ферму в ночное время. (https://az.sputniknews.ru/incidents/20210412/426676884/staja-volkov-ovcy-stado-ataka.html).

Как заявил # председатель правления Союза охотников Физули Ашрафов, очень часто фермеры, чьи стада подвергаются нападению волков, обращаются в их организацию.

«Но контроль над популяцией волков ведем не мы, а Министерство экологии и природных ресурсов», — сказал нам председатель правления.

По словам Физули Ашрафова, раньше во времена Советского Союза был разрешен отстрел волков и шакалов.

«Сегодня в Азербайджане пастуха, который вынужден охранять свое стадо от волков, и для этого имеет при себе охотничье ружье, обязательно оштрафуют на 200 манатов за попытку незаконной охоты. Притом, пастух будет оштрафован независимо от того, является он членом общества охотников или нет», — сказал председатель правления.

По словам экономиста Натика Джафарли, во многих странах фермеры страхуют свою собственность. «Фермеры также страхуют своих животных. Однако в Азербайджане страхование животных не нашло широкого распространения. Думаю, что фермер Хайам Мамедов может потребовать от Министерства экологии и природных ресурсов, которое обязано контролировать популяцию хищников, выплатить ему компенсацию за нанесенный волками ущерб», — сказал экономист Натик Джафарли.

Собирается ли фермер Хайам Мамедов требовать компенсацию от Минэкологии? С этим вопросом мы обратились к самому фермеру.

«Я еще не принял окончательное решение. Но скорее всего, я потребую от Минэкологии компенсацию за нанесенный мне ущерб», — сказал фермер.

Собирается Министерство экологии и природных ресурсов выплачивать компенсацию Хайаму Мамедову?

И могут ли фермеры отстреливать волков, нападающих на их стада?

Как заявили сотрудники Минэкологии, как правило, компенсация за ущерб, нанесенный хищными животными, не выплачивается. «В данном случае должна сработать система страхования», — сказал представитель Минэкологии.

Как сообщили сотрудники министерства, Азербайджан присоединился к конвенции, который запрещает уничтожение волков.

«Если фермер попытается использовать охотничье ружье для отстрела волков, то его обязательно оштрафуют. Поэтому лучший выход из данной ситуации — страхование животных», — считают сотрудники Минэкологии.

Хаям Мамедов тоже выступает за выдачу фермерам охотничьих ружей и разрешения на отстрел волков нападающих на их стада. «А то, что же получается? Министерство экологии и природных ресурсов отказывается компенсировать наши потери, а при этом заставляет нас платить штраф за убийство волков», — сказал # фермер.