Время от времени из регионов страны поступают сообщения о волках, нападающих на пасущийся скот, а иногда и забирающихся в хлев. Фермеры, чей скот пострадал, говорят об убытках и опасности, которую могут представлять волки для людей, живущих поблизости. Экологи в свою очередь напоминают, что волк – животное, представляющее ценность для природы, и охраняемое в Азербайджане законом. Еще в конце прошлого века наша республика присоединилась к Бернской Конвенции 1979 года об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Руководитель экологической организации «Хаяджан», член Общественного объединения по защите животных Алигейдар Мамедов заявил #, что в нашей стране нужно предпринять меры для того, чтобы и волки не подвергались угрозе отстрела, и сельскохозяйственные животные не становились жертвами их набегов.

«Волкам нужна достаточная кормовая база. И так как ее у них нет, они нападают на скот. А вот причины этого должны изучаться Министерством экологии и природных ресурсов и предприниматься меры для улучшения ситуации. У нас отстреливают кабанов, косуль и т.д,, а ведь эти животные должны быть для лесных хищников, а не для людей. Надо увеличивать их популяцию. Но это если мы, конечно, действительно заинтересованы в сохранении волков и в прекращении возникновения конфликтных ситуаций между ними и фермерами», – подчеркнул он.

По его мнению, если же в этом направлении ничего не делается, тогда государство должно платить фермерам за убитых волками животных компенсацию, а не предлагать им страховать свой скот за свой счет.

«Например, раньше такую компенсацию фермерам платили, когда леопарды, которых осталось крайне мало, убивали скот, например, теленка. Такие случаи были в Астаре. И такая же ситуация должна быть с волками, так как закон их защищает и не разрешает отстрел, за исключением случаев, когда есть угроза жизни человека. Подобные компенсации платят во многих странах, так почему у нас этого нет? А в итоге, фермеры несут убытки. А вот если фермер застрелит волка, который зашел к нему в хлев, его оштрафуют на тысячу манатов», – сказал эколог.

Он отметил, что ни один адекватный человек не захочет убить животное просто так, но никто и не захочет, чтобы его лошадь, корову или козу, в которых он вложил много труда и ждет отдачи, съел хищник.

«Некоторые считают, что в том, что волки нападают, виноват свободный выпас скота, но я с этим не согласен. Конечно, электронные пастухи и другие приспособления – это интересно и современно, но тот ландшафт, который мы сейчас имеем, сформировался в том числе под воздействием традиционного животноводства. Много тысячелетий стада сельскохозяйственных животных мигрируют на летние и зимние пастбища, и природа сама создает условия для выпаса. И не считаю, что стоит уходить от традиций в этом вопросе. Вообще, внедрение современных новшеств далеко не всегда идет на пользу природе», – считает эксперт.

Так что можно сделать? Мамедов считает, что нужно сотрудничать в этих вопросах с различными фондами защиты диких животных.

«Выход из положения можно найти, было бы желание. Например, сейчас Чехия и Словакия уже не один год жалуются на то, что там развелось очень много диких кабанов. Были случаи, когда стада этих животных заходили в крупные города и ответственные лица опасались за безопасность граждан. В этих странах созывают охотников и хорошо им платят за отстрел. А все это происходит потому, что там недостаточно хищников, в частности почти нет волков, которые бы контролировали их популяцию естественным образом», – сказал эколог.

Он выдвинул неожиданное предложение: «Можно было бы какое-то количество волков из Азербайджана отправлять в те страны, в которых их нехватка, и обменять их на тех животных, которые нужны нам. Например, нам как раз не хватает кабанов для все той же кормовой базы хищников. От такого обмена все, на мой взгляд, были бы только в выигрыше. Но у нас почему-то о подобном и не задумываются. У нас кабанов отстреливают, а надо, наоборот, увеличивать их количество, чтобы волки не нападали на села. Их можно импортировать и из Ирана, где их также очень много».

Он затронул еще один момент, связанный с кормовой базой. По словам Мамедова, в стране немало туш падших сельскохозяйственных животных. Так вот, можно и нужно сделать так, чтобы они доставались хищникам.

«Кстати, когда волк нападает на стадо овец, он убивает не одну овцу, а сразу несколько. Душит их и оставляет. Хищник делает это в надежде на то, что он будет питаться ими долгое время. Но фермеры часто продают это мясо, а волк опять остается голодным и нападает уже на соседнее стадо, где все происходит по тому же сценарию.

В Гобустане и других местах зимовья овец в нашей стране надо создать скотомогильники, и не закапывать, а просто оставлять там трупы падших сельскохозяйственных животных. К сожалению, – сказал эколог, – эта падаль часто идет на изготовление колбасных изделий. А они должны служить кормом не только для хищных животных, но и для хищных птиц, таких как грифы, белоголовый сип, орел-бородач и других редчайших видов птиц. Туда придут и волки, шакалы, полосатая гиена. Это будет дополнительная кормовая база для животных – это биотехнические мероприятия, но их у нас не выполняют».