Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал, что президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в украинском кризисе, который способствует продвижению его идеи создания европейской армии. Статью экс-главкома опубликовало агентство Reuters.

Ставридис напомнил о недавнем звонке Макрона российскому президенту. В ходе разговора выяснилось, что позиции Евросоюза и США в отношении Украины отличаются.

Кроме того, автор обратил внимание на заявления Макрона о том, что Европа нуждается в независимой политике. В качестве примера такой политики Ставридис привел «нормандский формат», призванный урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины.

Также главком в отставке привел слова американского госсекретаря Генри Киссинджера, заявившего что главная проблема Европы — отсутствие центрального органа власти. (gazeta.ru)