Армянский активист и блогер Мика Бадалян заявил о грядущей отставке лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна.

«Араик Арутюнян в закрытых кругах заявил, что подаст в отставку до конца этой недели», – написал Бадалян в «Телеграме».

Он добавил, что отставка может произойти «как в ближайшие часы, так и в ближайшие дни, если, конечно, Араик сдержит свое слово».

Если это так, к каким изменениям в Карабахе и вокруг него это способно привести? Какими могут быть последствия?

На эти вопросы # ответили известные азербайджанские эксперты.

Независимый аналитик Рашад Рзагулиев:

— На сегодняшний день, можно смело констатировать, что мафиозный олигархат карабахского армянства на суверенной территории Азербайджана держит заложниками своих преступных политических амбиций все гражданское население… «Крестным отцом» этой ОПГ по праву считается Араик Арутюнян, который с 2007 года фактически возглавляет мятежную группировку, имея наиболее крупный пакет экономических активов региона. Арутюнян до последнего времени активно использовал рычаги влияния на армянскую общину, обогащая себя и своих подельников ровно до конца сентября 2020 года, когда окрепший Азербайджан решил восстановить суверенитет страны над территорией, подвластной армянскому сепаратизму.

Бизнес Арутюняна скоропостижно закончился, а сам он неожиданно оказался в эпицентре геополитических процессов и местечковых интриг. Араик Азербайджаном официально обьявлен преступником, давшим приказ о ракетном обстреле мирных азербайджанских городов. Именно он является застрельщиком анти-реинтеграционного проекта Карабаха в Азербайджан. Прекрасно понимая, что наказание неизбежно, он попытался передать бразды правления на территории преемнику — московскому олигарху Рубену Варданяну и, выражаясь образно, сбежать и кануть в небытие. Две силы помешали этому — Азербайджан заблокировал возможность Варданяну работать, приведя последнего к отставке, и одна из башен Кремля, покровительствующая армянскому сепаратизму в Карабахе, пресекла возможность Араику Арутюняну покинуть «ломберный стол».

В сухом остатке — разыгрывается очередная ситуация по «низложению» Арутюняна группой Варданяна и передачи всей власти представителям партии Дашнакцутюн, которые уже взяли «парламент» этой территории… Осталось лишь добиться «отмашки» Кремля на этот сценарий. Цена вопроса до сих пор не согласована, судя по всему. Да и готовность Азербайджана по освобождению армянского населения Карабаха от беспредела данного ОПГ — дело ближайшего будущего. Главное — не дать преступникам уйти от наказания…

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я в эту информацию не верю. В последнее время сливают всяческие противоречивые сообщения о том, что происходит в стане карабахских сепаратистов. То, что там идет какая-то борьба между группировками, сомнений не вызывает. На персональном уровне, на уровне каких-то семей, кланов, групп. Но всё, что там происходит, не может твориться без контроля так называемых российских миротворцев. Поэтому, если там действительно произойдет нечто подобное, то именно как результат воли и решения российских спецслужб. Значит, по сути ничего кардинально не изменится. Если, допустим, Араика завтра заменит кто-то другой, например, часто упоминаемый бывший секретарь их «Совбеза», это все равно ничего не даст. В азербайджанских СМИ иной раз пишут, что там в верхушке есть более лояльные по отношению к Баку лица. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, там ведется некая игра для того, чтобы отвлечь внимание от более серьезных задач и вопросов. И это все происходит под контролем и по сценарию российских спецслужб. Образно говоря, и новые «араики» никаких изменений не принесут.

Эксперт по международным вопросам Эльман Фаттах:

— Мне кажется, эта новость не слишком заслуживает доверия. Потому что подача в отставку со стороны Арутюняна в данный момент может стать причиной демонтажа всего самопровозглашенного режима.

Известно, что после 44-дневной войны Азербайджан начал проводить политику обоснованного давления на Ереван и Ханкенди. После того, как появился Лачинский ППП, Баку получил возможность контролировать все ходы-выходы в Карабах и из него. С этой точки зрения, можно сказать, что незаконный режим уже утратил остатки какого бы то ни было подобия легитимности на территории страны, где он действует. В нынешней ситуации провести в Карабахе какие-либо выборы у режима нет уже ни сил, ни возможности. И никакой поддержки из-за рубежа у сепаратистов для этого нет. То есть, если Араик подаст в отставку, процесс распада незаконной системы власти лишь ускорится. Наверняка, они и сами осознают эту ситуацию, в которой оказались. Вот поэтому мне и не верится, что в нынешнем положении Арутюнян может решиться на такой шаг.