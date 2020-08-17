Отставание Трампа от Байдена по популярности сократилось

Проведенный в период с 12 по 15 августа социологический опрос показал, что нынешний президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание от своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

Уточняется, что соответствующее исследование провела служба SSRS по заказу телекомпании CNN.

Так, поддержать Трампа или действующего вице-президента Майкла Пенса готовы 46% опрошенных. Еще 50% американцев отметили, что проголосовали бы за Байдена или сенатора Камалу Харрис.

Оставшиеся 4% не планируют участвовать в процедуре выборов или отдали бы свои голоса за других кандидатов.

Ранее голосовать за Трампа собирались 41%, а за Байдена — 55%. Такие результаты показал июньский опрос.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.