Отравление Навального не могло обойтись без вмешательства российских властей – Владислав Иноземцев

Российский оппозиционер Алексей Навальный вчера госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии, соратники говорят о сильном отравлении. Скорая увезла его с аэродрома после экстренной посадки самолета, которым политик возвращался в Москву из Томска.

Врачи поставили предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах. «Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Интерфаксу, что официально диагноз близким оппозиционера еще не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы. Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. «Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать», — сказала Фадеева.

Российский оппозиционер, политический деятель Владислав Иноземцев в своем комментарии # сказал, что это отравление не могло обойтись без вмешательства российских властей.

«Мы видели очень много примеров такого рода действий, поэтому нет никаких поводов думать о том, что это не та же самая линия, которая была по Немцову, Карамурзе, Политковской и так далее. Поэтому я думаю, что власть тут замешана», — сказал он.

По словам собеседника агентства, Навальный для Кремля является серьезным раздражителем.

«В России скоро будут региональные выборы и, собственно, сам Навальный находился в городах Сибири именно в связи с этими выборами. Его тактика «умное голосование», несмотря на то, что власти говорят о том, что ни на что не влияет, в действительности дает определенные комбинации действиям оппозиции. Может быть, это не конкретная попытка его убить, но это сигнал, предупреждение относительно того, что такого рода протестной деятельностью заниматься не стоит», — сказал Иноземцев.

Эксперт также добавил, что с технической стороны очень тяжелое дело подбросить этот яд в аэропорту. «Но это не случайность, а если не случайность, то уже по определению основные подозрения падают на властные структуры. Других вариантов у меня нет», — сказал он.

Отвечая на вопрос — если с Навальным что-то произойдет, может ли это стать спусковым крючком, — Иноземцев сказал, что общество еще не на таком пределе.

«Если же с ним что-то случится, не дай Бог, то это будет повторение ситуации с Борисом Немцовым, но каких-то тектонических изменений или же более жестких волн протестов это не вызовет. Навальный очень популярная политическая фигура, он делает очень много для консолидации оппозиционного движения, но при этом в России нет единого лидера и он один из активистов. Поэтому я не считаю, что весь народ может подняться против Путина из-за этого», — резюмировал он.