Отпустит ли Путин Навального в Германию?

Кремль определил отравленного вчера самого известного российского оппозиционера и самого главного критика власти Алексея Навального в разряд просто «гражданина Российской Федерации». Такое определение дал ему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли расследование.

«Речь идет о гражданине Российской Федерации. Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, связанной с потерей сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления, или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование. Это касается любого гражданина Российской Федерации», — сказал, как пишет РИА Новости, Песков.

Более того, он даже не в курсе, докладывают ли президенту РФ Владимиру Путину о состоянии Навального. Тем самым он перевел ситуацию в разряд рядовых, которым должны заниматься соответствующие органы власти в обычном порядке. Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что это особенная ситуация, для которой нужен другой протокол действий, потому что в коме находится один из критиков власти, он заявил: «Безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина РФ, то это серьезная ситуация и врачи, и правоохранительные органы в разной степени серьезно относится ко всем гражданам».

Точно так и ведут себя на местах медицинские и правоохранительные органы. Скажем больше – с чрезмерной серьезностью. Для начала, впавшего в кому Навального изолировали, несколько часов не допускали к нему даже жену. Но подозрительно очень быстро решили, что отравления не было, а причиной коматозного состояния стало нарушение углеводного баланса. По словам главного врача больницы, у политика нарушение обмена веществ, а резкое понижение сахара в крови, видимо, вызвало потерю сознания.

Хотя ранее, по словам директора ФБК Ивана Жданова, в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, поэтому врачи должны использовать защитные костюмы. Назвать вещество в полиции отказались со ссылкой на тайну следствия. Но если не было отравления, какое же отравляющее вещество отказались называть в полиции, и почему сотрудница транспортной полиции предупредила об опасности его даже для окружающих?

И почему не позволяют его транспортировать в Германию, откуда еще ночью прилетел за ним самолет? Жена Навального Юлия заявила, что «нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить в Германию. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. Мы, конечно, не можем доверять этой больнице, и требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем». Довольно правдоподобная версия, поскольку для выведения из организма токсических веществ нужно определенное время, но есть и ряд сложных ядов, следы которых в организме можно найти и спустя длительное время.

Не допускают к Навальному и приехавших из Германии врачей, объясняя такое решение необходимостью «урегулировать некоторые юридические вопросы». Еще один весьма оригинальный подход, теперь уже касательно допуска врача к пациенту.

Иное отношение к событию продемонстрировали немецкие власти. Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ потребовали скорейшего расследования причин ухудшения состояния Алексея Навального и предложили помощь в его лечении. Канцлер подчеркнула, что Германия готова оказать любую медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах. Еще ночью один из берлинских бизнесменов, владелец креативной компании Cinema for peace заказал медицинский самолет для транспортировки Навального в Берлин. Два года назад той же фирмой была оказана частная помощь Петру Верзилову, который находился на лечении в берлинской больнице Charité с синдромами тяжелого отравления неизвестной субстанцией.

Самолет находится в Омске и ждет, когда же российские власти разрешат, да и разрешат ли вообще, вывезти на лечение своего главного врага. Одна надежда на Ангелу Меркель, которая, похоже, собралась до конца бороться за жизнь российского оппозиционера. Во всяком случае, она не на словах, а на деле демонстрирует поддержку Навальному, более того, во время встречи с Эммануэлем Макроном в южной Франции она потребовала от Москвы срочного разъяснения всех обстоятельств случившегося и подчеркнула, что будет настаивать на этом. МИД ФРГ назвал Навального «одним из самых известных, влиятельных и популярных противников коррупции в России» и заявил о необходимости «правдоподобного и прозрачного расследования этой ситуации». В сообщении МИД говорится: «Алексей Навальный, без сомнения, один из самых известных, влиятельных и популярных противников коррупции в России. Он всегда выступал как критик российского правительства. Его политическая работа и расследования о коррупции, при проведении которых ему постоянно оказывали препятствия, важны для прозрачности в демократии и для живого гражданского общества в России». В немецких СМИ случившееся остается главной темой всех новостей. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже заявил, что готов оказать «всю необходимую помощь Навальному, его родственникам в плане лечения, убежища, защиты». Даже занятый предвыборными вопросами Дональд Трамп тоже нашел время для Навального и сказал, что следит за ситуацией.

В России ситуация с вероятным отравлением Алексея Навального отодвинула, безусловно, события вокруг Беларуси на второй план, чего и добивались, видимо, организаторы отравления. Сейчас для российской власти наиглавнейшая задача не потерять Беларусь и не допустить, чтобы ситуация сдетонировала по всей России, тем более, что уже второй месяц бунтует Хабаровск.

Однако, если отравление все-таки было, то теперь опровергнуть этот факт будет нелегко. Потому что Юлия Навальная официально обратилась к самому президенту России с требованием разрешить транспортировку Алексея Навального в Германию. По ее словам, имеются все возможности для незамедлительной транспортировки под надзором врачей высшего уровня. Теперь уже высшей российской власти никак не отвертеться от ответа – отпускать Навального придется, даже с риском вероятного обнаружения в его организме токсинов и вытекающих отсюда последствий. Концы в воду спрятать не удастся…