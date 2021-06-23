Сегодня народный артист EMIN презентовал свой первый музыкальный клип в 2021 году. да и вообще, про новую музыкальную работу на песню «Отпусти и Лети» можно много раз использовать эпитет «первый».

Съемки клипа проходили на территории Азербайджана на протяжении трех дней, став самыми продолжительными съемками за всю музыкальную карьеру артиста. Задача стояла сложная и по задумке нужно было максимально охватить все ландшафты природы, показать разнообразие и длительность пути.

Примечательно, что автором идеи выступил сам EMIN, сообщает #. Для жителей районов и городов, где снималось видео, съемочный процесс стал настоящим сюрпризом. Во время съемок буквально через полчаса после поста EMIN в Инстаграм с геотегом города Исмаиллы, на дорогах стали съезжаться и останавливаться машины, чтобы одним глазком понаблюдать за съемками. Помимо окрестностей города Исмаиллы путешествие продолжалось в самом Баку, Нардаране, на территории поселка Sea Breeze и в прозрачном шатре Event Hall, а также в районе Хызы, где располагаются известные во всем мире разноцветные агатовые горы. Всегда элегантный и стильный EMIN предстает в клипе в непривычном для него образе: путником в потрепанной одежде, преодолевающим расстояния через пшеничные поля, равнины, стада овец, леса, устья реки, озеро и, наконец, горы, куда он также карабкается самостоятельно. Примечательно также, что в клипе кроме самого Эмина Агаларова есть еще один главный герой. И это – кресло. И на протяжении всего видео можно задаться одним единственным главным вопросом «Зачем Эмину это кресло?».

Артист оставляет своим поклонникам поле для размышления, предпочитая, чтобы зрители сами разгадали и интерпретировали эту историю. В то же время EMIN сказал:

«Я придумал эту историю сам, ведь она напрямую связана с моей жизнью и переживаниями. И если честно, мне не доводилось снимать еще таких работ. Я был на 100 % вовлечен в процесс от и до и как актер, и как режиссер, и на монтаже после. Многие кадры рождались прямо на месте, а на финал клипа я решался очень долго. Я многое хотел сказать этим клипом, уверен, что каждый увидит здесь свои символы и сделает собственные выводы. И еще – я хотел показать, насколько красива и удивительна моя родная страна, Азербайджан! Я был безмерно счастлив, что весь процесс проходил именно здесь, в местах, где я сам никогда не был. Эти локации покорили меня своей красотой».

Режиссером клипа стала Катя Як, снимавшая клипы «Капкан», «Перекрестки» (MOT), «Голубые глаза» (Егор Крид), «Хлопья летят вверх» (FEDUK) и т.д.

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