В Галерее искусств Музейного центра проходит грандиозный вернисаж – свыше 100 работ знаменитых художников, посвященных теме победы в освободительной отечественной войне в Карабахе.

«Выставка Победы» организована Министерством культуры Азербайджана, Союзом художников и Музейным центром. На открытии собрались известные деятели культуры, художники, общественные деятели.

«Потрясающие работы, очень талантливые!», — делится с корреспондентом # гость выставки, народный писатель Натик Расулзаде.

«Наши художники отозвались на тему победы всем сердцем, они не просто формально писали картины. Радует, что галерея нашего любимого Музейного центра открылась такой замечательной выставкой после нашей оглушительной победы. Эта победа возродила весь народ, особенно творческих людей. Я хочу сказать огромное спасибо нашей армии, которая под руководством нашего президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева железным кулаком разбила голову врага, захватчика! Меня ежедневно приглашают на мероприятия, посвященные нашей победе, и я испытываю огромное счастье, вновь и вновь переживая счастливейшие моменты», — говорит выдающийся писатель.

В своих работах художники и мастера отразили всю глубину эмоций и чувств. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства – работы художников разных поколений, включая признанных мэтров, таких как Народные художники Азербайджана Салхаб Мамедов, Сируз Мирзазаде, Ариф Гусейнов, а также произведения Одтекина Агабабаева, Ирины Эльдаровой, Инны Костиной, Эльдара Бабазаде, Эльдара Гаджиева, Орхана Гусейнова, Назима Рахмана, Натика Фараджуллазаде, Рзы Авшара, Низами Атаева, Нигяр Нариманбековой и мн. др.

Большинство выставленных работ были созданы в течение последнего года и являют зрителю все грани величайшего события в новейшей истории нашей страны – Победы в Отечественной войне 2020 года.

Центральное место в экспозиции первого зала занимает двухметровое полотно художника Рзы Авшара – «Победа», на которой изображен Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Художник Нигяр Нариманбекова представила на выставке свою новую работу «Карабахская мадонна», а также произведения талантливых учеников свой творческой студии:

«Юные художники написали портреты героев 44-дневной Отечественной войны. В эти работы они вложили свою любовь к Родине, глубокое уважение памяти шехидов, воспели подвиг азербайджанских бойцов-освободителей», — говорит художник в интервью #.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов заявил, что победа в 44-дневной Отечественной войне стала величайшим праздником в истории Азербайджана:

«Мы — счастливый народ, День победы поднимет нас на новые высоты! Мы никогда не забудем наших шехидов, да упокоит Аллах их души! От всей души желаю нашим солдатам, получившим на фронте ранения, скорейшего выздоровления. И конечно, все наши граждане желают здоровья нашему Президенту Ильхаму Алиеву, благодаря которому свершилась эта великая победа!», — сказал Ф.Халилов журналистам.

Посетить «Выставку победы» могут все желающие до 10 ноября. При входе в Музейный центр требуется предъявление ковид паспорта или заменяющего его документа.