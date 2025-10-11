Врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что американский президент Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» после того, как тот прошел медицинское обследование.

Об этом пишет AP.

Трамп провел около трех часов в больнице в Бетесде в пятницу, 10 октября, где его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел «плановое контрольное обследование», которое было «частью его текущего плана поддержания здоровья».

Во время пребывания в больнице Трамп также получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.

«Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы», – заявил Барбабелла.

Врач отметил, что обследование помогло подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам Трампа и включало современную диагностику, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

Барбабелла также сказал, что оценил сердечный возраст Трампа, который оказался «примерно на 14 лет моложе» его хронологического возраста. Трампу 79 лет, и на момент инаугурации он был самым пожилым президентом США.

Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости в отношении состояния здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.