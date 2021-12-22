Интервью # с основателем группы «Учитель» в соцсети Facebook, заведующей кафедрой русского языка и литературы лицея Истанбул-Баку Саидой Гаджиевой:

— Расскажите, пожалуйста, о возглавляемой вами группе «Учитель» в соцсети Facebook. Какова цель группы?

— Вот уже 4 года группа «Учитель» приносит пользу в сфере образования. Я являюсь создателем и администратором группы. Основана группа с целью создать своеобразный мостик между школой и родителями. Так как я сама преподаватель, обо всех нюансах знаю не понаслышке.

В группе родители изначально находили репетиторов, учителя же в свою очередь могли размещать объявления о частных занятиях. Постепенно группа переросла в большое сообщество творческих, интеллектуальных, образованных интеллигентных людей. Теперь в группе размещается большое количество любой интеллектуальной информации. Участники с удовольствием приглашают своих знакомых в группу.

Думаю, что нет такой возрастной категории, которой бы было неинтересно с нами. Каждый человек может тут находить нужную информацию, от объявлений до статей, от юмора до актуальных тем в сфере образования.

Постепенно название «Учитель» обрело многозначный смысл. Учитель — наставник, учитель — мудрец. К сожалению, среди участников находятся те, которые возмущаются, когда выкладываются посты общего характера.

— Быть педагогом – огромная ответственность. Что значит для вас быть учителем?

— Верно, быть педагогом очень большая ответственность. Хотелось бы, чтобы эту ответственность чувствовал каждый преподаватель.

Лично для меня быть учителем — это призвание. Когда-то давно, когда я поступила на филологический факультет, я была уверена, что буду кем угодно, только не преподавателем, хотя с первых же дней учила детей. Но это считала скорее хобби. Со временем поняла, что это не профессия и даже не хобби, это призвание. И от него никуда не деться. Я очень люблю преподавать, передавать знания.

— Что является самым сложным в вашей работе? Назовите плюсы и минусы профессии.

— Самым сложным, думаю, в профессии преподавателя является то, что в отличие от других профессий, ты не отрабатываешь часы и возвращаешься домой с работы. Ты работаешь круглые сутки без выходных. Несёшь ответственность за юных подопечных, они становятся частью тебя, твоими детьми.

И если ты действительно не любишь детей и подростков, тебе делать нечего на этом поприще. Сколько бы человек не знал азы профессии, без любви, без души тут дело не пойдет.

— Есть ли у вас секрет, как заинтересовать современных подростков литературой, чтением, как оторвать их от гаджетов?

— Секрета, к сожалению, у меня нет. Оторвать современную молодежь от гаджетов считаю невозможным, как бы странно это не звучало. Но повернуть в нужное русло можно и даже нужно. Когда мы разбираем литературное произведение, сначала обязательно читаем, а потом на заданную тему ищем работы в интернет-ресурсах.

Это представляется интересным для подрастающего поколения. Они учатся использовать информативный ресурс. Они подготавливают доклады и сообщения. Если раньше для этих целей школьники использовали груду книг, теперь в век информации и скорости, они с большим умением за считанные минуты находят нужную информацию. Признаюсь, зачастую они в этом преуспевают. Соответственно, книги и тетради отходят на второй план. Но это неизбежно. Этот процесс необратим.

— Качество современных школьных учебников оставляет желать лучшего. Что вы можете посоветовать, как преподаватель, для улучшения этой ситуации?

— На качество учебников очень часто жалуются участники группы, преподаватели и родители. Так же, как всё подвергается изменению и динамике, и этот вопрос требует постепенной разработки и тщательного внимания. У современной науки есть свои требования. По моим личным наблюдениям, было бы замечательно, если составители учебников были бы преподавателями.