Владимир Путин решил конфисковать активы западных компаний Carlsberg и Danone после того, как ими заинтересовались близкие к нему бизнесмены, пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с положением дел. Так, по словам двух человек, знающих о ситуации с петербургской пивоваренной компанией «Балтика», которая принадлежит Carlsberg, интерес к ней проявили друзья президента братья Ковальчуки.

«Кто-то решил прибрать эти активы к рукам», — сказал про бизнес Carlsberg и Danone один из источников газеты. По его словам, компании так хорошо управляются, что «любой покупатель может просто, ничего не делая, „снять“ денежный поток».

Carlsberg в июне объявила о договоренности продать «Балтику», но не назвала покупателя. Наиболее предпочтительным претендентом была компания «Арнест», крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ, сказали FT люди, напрямую знакомые с ходом переговоров.

«Арнест» не ответил на просьбу газеты о комментарии, Carlsberg отказалась комментировать ситуацию.

«Ну и дела! Власти практически не оставляют [западным компаниям] возможность уйти [из России]», — говорит человек, близкий к организаторам продажи «Балтики». «Carlsberg Group больше не контролирует менеджмент или деятельность «Балтики», – заявила в среду датская компания. – Carlsberg Group не ясно, как это повлияет на операции «Балтики» в России, а также на идущий процесс [ее] продажи».

Российский олигарх, знающий Путина несколько десятилетий, назвал захват «Балтики» и Danone «перераспределением богатства» в пользу людей из ближнего круга Путина. Друг президента, миллиардер Юрий Ковальчук, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», убеждал Путина в слабости стран Запада, подталкивая его к демонстрации силы и вторжению в Украину, сообщала в декабре 2022 г. The Wall Street Journal. В частности, друг семьи Ковальчуков рассказал газете, что тот во время пандемии ковида регулярно встречался с президентом, они часами беседовали о нарастающем противостоянии с Западом, истории России и других общих темах.

Частые встречи либо разговоры по телефону и видеосвязи продолжались и после начала войны, по информации знающих об этом людей.

Решение Путина демонстрирует, что Москва теперь «может забирать активы у иностранцев о раздавать их людям, близким к режиму», говорит Александра Прокопенко, приглашенный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Захват бизнеса Danone тоже укладывается в историю с перераспределением активов в пользу лояльных Путину людей. Попытки французской компании продать российское подразделение торпедировал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства и сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, рассказали FT люди, знающие об этих усилиях. По словам человека, знакомого с процессом продажи, «министр хочет поставить туда своих людей, чтобы получить контроль над бизнесом».

Отметим, что президентом пивоваренной компании Балтика, которая была передана во временное управление Росимуществу, назначен Таймураз Боллоев, известный как «тамада Путина»./moscowtimes.ru/