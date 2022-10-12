Компания «Carlsberg Azerbaijan» отметила 175-летие основания бренда Carlsberg большим мероприятием в Азербайджанском Национальном музее Искусств.

«Почему не в пабе, а в музее» — это был самый популярный вопрос вечера к организаторам.

В ответ представители компании рассказывали о том, что все 175 лет Carlsberg поддерживает культуру, науку и искусство по всему миру. С недавнего времени компания начала сотрудничать с азербайджанским музеем, поэтому выбор площадки был не случайным.

Как сообщает #, в мероприятии принял участие новый генеральный директор компании Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис.

Поприветствовав гостей, он ответил на вопросы журналистов, рассказав о планах компании, достижениях, поделился фактами в цифрах.

Так, по словам Антулиса, суммарные инвестиции датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group в организацию и развитие производства в Азербайджане превысили 160 млн манатов.

«Налогвые платежи в госбюджет Азербайджана превышают 35 млн манатов в год», — подчекрнул он.

Гендиректор напомнил, что в 2021 году Carlsberg Azerbaijan подписала с Минэкономики Азербайджана меморандум о взаимопонимании, согласно которому в период 2021-2025 годов компания инвестирует в развитие производства более 25 млн манатов (более $14,7 млн).

Он также отметил, что компания намерена в Азербайджане в 2023 году перейти на производство пива с использованием только местного ячменя. Также начата работа с местными поставщиками этикеток, ведутся переговоры с местными поставщиками упаковки.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. На данный момент в компании работают 260 сотрудников.