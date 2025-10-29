Во вторник, 28 октября, основатель Microsoft, Билл Гейтс, отметил 70-летие. В этом году его детищу, корпорации Microsoft, исполнилось 50 лет. Масштаб влияния компании беспрецедентен: её операционная система Windows сегодня используется примерно на 70% настольных компьютеров и ноутбуков по всему миру, а число пользователей превысило миллиард.

Успех Microsoft сделал Гейтса самым молодым миллиардером в истории в 31 год. С 1995 по 2017 годы Forbes называл его самым богатым человеком в мире 24 года подряд. Сегодня его состояние оценивается в $106,3 млрд, что ставит его на 19-ю строчку глобального списка богатейших.