Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, получившим мандат на формирование Кабмина Израиля, передает «Анадолу«.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Биньямин Нетаньяху выразил турецкому лидеру соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.

Касаясь ситуации в регионе, израильский политик назвал посреднические усилия Турции по России и Украине «значимыми для всего мира».

Президент Эрдоган поблагодарил Нетаньяху за соболезнования, и со своей стороны выразил сожаления в связи с инцидентом, имевшим место два дня назад на Западном берегу реки Иордан.

Глава турецкого государства отметил, что благодаря решимости и воле сторон отношения Турции и Израиля вошли в новую фазу развития.

Поступательный диалог Турции и Израиля, основанный на взаимном уважении интересов, отвечает позициям обеих стран, подчеркнул Эрдоган.

Президент выразил надежду на то, что результаты выборов в Кнессет окажут позитивное воздействие как на Израиль, так и регион в целом.